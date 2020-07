Weer geen Open Huizen Dag door corona

De NVM Open Huizen Dag van 3 oktober gaat niet door. De situatie met het coronavirus is daarvoor nog te onzeker, laat makelaarskoepel NVM maandag weten. Het is de tweede maal dat dit gebeurt; ook in maart moest de open dag worden afgelast.



Hoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel steeds meer worden versoepeld, is er wereldwijd sprake van een versnelling, zo waarschuwt de gezondheidsorganisatie WHO. Met die onzekerheid in het achterhoofd heeft de NVM de afgelopen weken onder haar achterban gepeild hoe groot de animo is voor een landelijke NVM Open Huizen Dag in oktober. De meerderheid gaf de voorkeur aan het afgelasten van de dag.