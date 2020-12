Taiwan beperkt festiviteiten voor jaarwisseling

De autoriteiten in Taiwan hebben beperkingen ingesteld voor de nieuwjaarsfestiviteiten in de eilandstaat. Veel Taiwanezen wordt gevraagd om thuis feest te vieren. Het besluit komt nadat de in het Verenigd Koninkrijk ontdekte gemuteerde versie van het coronavirus ook bij een persoon in Taiwan is vastgesteld.



Taiwan heeft de coronapandemie dit jaar onder controle weten te houden door vroegtijdig op te treden en preventieve maatregelen, waaronder een quarantaineplicht voor iedereen die het land binnenkomt. In Taiwan is het coronavirus sinds het begin van de pandemie maar bij achthonderd personen vastgesteld, van wie er zeven overleden. Bijna alle besmettingsgevallen kwamen uit het buitenland.



Sinds deze maand de eerste binnenlandse besmetting sinds april is ontdekt, zijn de Taiwanese autoriteiten weer op hun hoede. De twee actieve gevallen worden in isolatie in een ziekenhuis behandeld.



De steden Koahsiung, Tainan, Taichung, Chiayi en Keelung meldden woensdagavond dat inwoners evenementen als vuurwerkshows niet meer kunnen bijwonen. Aan hen is gevraagd om in plaats daarvan naar het vuurwerk te kijken op televisie of online.



Een vuurwerkshow in de hoofdstad Taipei mag wel doorgaan, maar het maximumaantal bezoekers is teruggeschroefd van 80.000 naar 40.000. Toeschouwers moeten daarnaast van tevoren informatie opgeven en mondmaskers zijn verplicht.