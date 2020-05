De Jonge: "We willen niet alleen reageren, maar ook anticiperen. Daarom werken we aan een 'dashboard', waar we alle informatie bij elkaar gaan brengen, zoals het aantal besmettingsgevallen maar ook het verspreidingscijfer. We krijgen voortdurend gegevens, ook over het naleven van de maatregelen. Op basis van al die gegevens, die we met experts analyseren, signaleren we of en waar we op de rem moeten trappen. Het dashboard heeft een signaleringsfunctie voor het kabinet, maar geeft ook de mogelijkheid tot een regionaal waarschuwingssysteem. We zitten hiermee op de goede weg vooruit, ook met de nieuwe fase vanaf 1 juni. Dat is goed nieuws, maar voor veel mensen blijft het een moeilijke tijd. Daar moeten we oog voor blijven houden."