De Jonge: "In maart hadden we echt veel minder zicht op het virus. Omdat we nu weten waar het zit, weten we waar we moeten ingrijpen. We kunnen nu veel beter de clusters analyseren, dan kom je ook tot effectievere maatregelen, zowel qua inhoud als locatie. Maar ik ben echt geschrokken van wat de GGD's zeggen over het bron- en contactonderzoek. In maart was dat onderzoek nog redelijk beperkt. Mensen hebben nu tientallen contacten, die dan ook nog eens niet de telefoon opnemen, bij wijze van spreken. Als mensen enerzijds klagen dat het onderzoek te lang duurt en anderzijds niet meewerken, dan zijn we niet goed bezig. Vandaar de strenge toon, want we moeten de discipline hervinden. We hebben al aangetoond dat we dat kunnen, laten we het dan gewoon doen."