In 37 van de 50 staten van de Verenigde Staten is donderdag een stijgende lijn in het aantal besmettingen waargenomen. In meer dan negen staten werd daarnaast een recordstijging waargenomen: Florida noteerde maar liefst meer dan tienduizend nieuwe besmettingen met het coronavirus.Volgens een rondgang van Reuters werden donderdag in totaal meer dan 55.000 nieuwe besmettingen gemeld. Topviroloog Anthony Fauci waarschuwdeal voor een opleving van het virus in de VS. Indien de inwoners zich niet aan de coronamaatregelen houden, kan het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen volgens Fauci oplopen naar 100.000.