Trump: "VS moet rekening met 100.000 tot 240.000 doden"



De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie bij het Witte Huis gezegd dat inwoners van de Verenigde Staten rekening moeten houden met twee erg heftige weken. Trump drong er tijdens de persconferentie nogmaals op aan dat Amerikanen zich de komende dertig dagen aan aan de richtlijnen rondom sociale onthouding moeten blijven houden. "Het is een kwestie van leven of dood", zei hij.



Ook zei de president dat de VS 10.000 beademingsapparaten achter moet houden van andere landen om de verwachte stijging in het aantal besmettingen aan te kunnen. Volgens Trump moet de VS rekening houden met 100.000 tot 240.000 doden, zelfs als iedereen zich aan de sociale onthouding houdt. Zonder de maatregelen zouden er volgens gezondheidsexperts mogelijk zelfs miljoenen doden vallen.