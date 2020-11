VS passeert kwart miljoen sterfgevallen door COVID-19

Het dodental door COVID-19 in de Verenigde Staten is donderdag de 250.000 gepasseerd, blijkt uit cijfers van de befaamde Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Ongeveer 18,5 procent van het wereldwijde dodental is daarmee afkomstig uit de VS.



De VS telt de meeste sterfgevallen door het coronavirus in de wereld. Het land staat ook bovenaan wat betreft het totaal besmettingen. De VS telt er namelijk 11,5 miljoen. (ANP)