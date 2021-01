VS passeert grens van 20 miljoen besmettingen

Farmaceut BioNTech hoopt vaccinproductie te kunnen opvoeren

Het Duitse BioNTech verwacht eind januari meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden om de vaccinproductie op te voeren. Dat zegt topman Uğur Sahin, die in een interview met Der Spiegel ook kanttekeningen plaatste bij het inkoopbeleid voor vaccins van de Europese Unie.



Het middel van BioNTech en het Amerikaanse Pfizer is momenteel het enige goedgekeurde coronavaccin in de EU. Daar begonnen de meeste lidstaten eind vorig jaar met vaccineren. In Duitsland klaagden sommige regionale bestuurders dat minder doses van het middel geleverd worden dan is toegezegd.



"Op dit moment ziet het er niet goed uit", zei Sahin in het interview over de beschikbaarheid van vaccins. "Er ontstaat een gat omdat er een gebrek is aan andere goedgekeurde vaccins. We moeten dat gat vullen met ons eigen vaccin." Het opvoeren van de productie is volgens hem een uitdaging. "Het is niet alsof er wereldwijd gespecialiseerde fabrieken staan die nu niet worden gebruikt en die vanaf dag één het vaccin kunnen produceren op de vereiste kwaliteit."



Het vaccin van BioNTech/Pfizer wordt ook gebruikt in de Verenigde Staten. Dat land bestelde afgelopen juli al 600 miljoen doses. De EU regelde in november dat het toegang zou krijgen tot 300 miljoen doses. Brussel heeft namens de lidstaten ook contracten gesloten met andere farmaceuten die werken aan coronavaccins, maar die middelen zijn nog niet goedgekeurd voor gebruik in de EU.