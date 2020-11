VS passeert grens van 10 miljoen positieve tests

Lichte stijging van aantal coronapatiënten in het ziekenhuis

In Nederland worden momenteel 2.317 coronapatiënten in het ziekenhuis behandeld. Dat zijn er 22 meer dan gisteren. Dit is de eerste stijging in bijna een week tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Er zijn in het afgelopen etmaal 177 ziekenhuisopnames gemeld. Ook zijn veertig personen opgenomen op de intensive care (ic). De bezetting op de ic door coronapatiënten is met twee gestegen naar zeshonderd. Op de reguliere afdelingen is het aantal coronapatiënten sinds de update van gisteren met 20 gestegen tot 1.717. Daarnaast zijn in de afgelopen 24 uur tien patiënten, onder wie vijf ic-patiënten, naar een andere regio verplaatst.



Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maakt zich geen zorgen over deze cijfers. Hij benadrukt dat er vijf dagen sprake was van een forse daling. Dat er nu sprake van een "hele lichte stijging" is, is volgens hem "niks verontrustends". "De daling ging zo snel dat je kunt verwachten dat die weer even stijgt", aldus Kuipers.