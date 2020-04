WHO maakt zich zorgen om situatie in Turkije

Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich zorgen om de situatie in Turkije, waar het coronavirus zich steeds sneller lijkt te verspreiden. Directeur Hans Kluge spreekt van "een dramatische toename van besmettingen in de afgelopen week". Het land staat inmiddels in de top 10 van landen met de meeste geregistreerde besmettingen wereldwijd (ruim 38.000). Het dodental in Turkije is wel een stuk lager dan in veel Europese landen.