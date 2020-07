Door de coronacrisis zijn er veel meer mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie dan normaal, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie die zijn opgevraagd door de Volkskrant Normaal worden er enkele tientallen ongedocumenteerden per maand vrijgelaten, tussen 11 maart en 31 mei waren dat er 390. Omdat die mensen geen recht op opvang hebben, is het merendeel op straat terechtgekomen."Toen de coronamaatregelen werden afgekondigd, is naar het dossier van iedere persoon in bewaring gekeken", aldus de woordvoerder van het ministerie. "Per individueel geval is een afweging gemaakt: hoelang zit deze persoon al in bewaring, is er een lichter middel mogelijk en is er daadwerkelijk zicht op uitzetting."Niet-Nederlanders die het land binnenkomen zonder verblijfsvergunning worden in vreemdelingendetentie gezet in afwachting van de terugkeer naar het land van herkomst.