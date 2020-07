VS meldt recordaantal besmettingen

Het belangrijkste coronanieuws van dinsdag 7 juli



Nationaal:

- Vier verpleegkundigen van zorggroep Alrijne in Zuid-Holland zijn besmet geraakt met het coronavirus, waarschijnlijk na een incident met een bezoeker. Hij of zij was positief getest op het virus, maar mocht toch een eveneens besmet familielid bezoeken in het ziekenhuis. Uit ontevredenheid over hoe dat familielid werd behandeld, deed de bezoeker diens mondkapje expres af om het personeel te besmetten.

- Tientallen kinderen hebben gezondheidsschade opgelopen doordat artsen ze vanwege de coronacrisis te laat hebben behandeld. Ouders durfden hun kinderen niet naar een arts te brengen, of die wilde zo min mogelijk patiëntjes in zijn/haar praktijk ontvangen. Hierdoor werden zieke kinderen te laat geholpen.

- Blootstelling aan het coronavirus via kleine zwevende druppeltjes lijkt mogelijk in een ongeventileerde bus of ongeventileerde vergaderzaal, al is de kans hierop waarschijnlijk klein. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM en de Universiteit van Utrecht.

- De Infectieradar van het RIVM, waar Nederlanders aan kunnen geven of ze last hebben van coronaklachten, is na de zomer pas weer operationeel. De tool moet gaan uitwijzen hoe het staat met de verspreiding van het virus in Nederland, maar werd begin juli uit de lucht gehaald door een datalek.

- Het RIVM kreeg afgelopen week 19 meldingen van personen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, ongeveer evenveel als vorige week. Negen Nederlanders werden opgenomen in het ziekenhuis, drie keer zo weinig als een week eerder.

- De onafhankelijke wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek van Viruswaanzin afgewezen. De club vond dat de rechter die hun kort geding over het afschaffen van de 1,5 meter behandelde, vooringenomen was. Zo zou ze onvoldoende kritisch zijn geweest. Dat is onjuist, aldus de wrakingskamer, en het proces kan worden hervat.



Internationaal:

- De Braziliaanse president Bolsonaro is besmet geraakt met het coronavirus. Hij staat erom bekend de ernst van het virus altijd weg te wuiven en deed dat ook tijdens de bekendmaking van zijn infectie nog.

- Iran meldde vandaag dat tweehonderd coronapatiënten zijn overleden. Dat is een triest dagrecord voor het land, waar het aantal besmettingen weer stijgt sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen.

- De ongeveer vijf miljoen inwoners van Melbourne moeten vanaf woensdag weer zes weken zoveel mogelijk thuisblijven. De premier van de Australische deelstaat Victoria noemt de stijging van het aantal besmettingsgevallen "onhoudbaar". Afgelopen nacht meldde Victoria 191 nieuwe besmettingen, de grootste toename sinds maart.