VS levert omstreden malariamedicijn aan Brazilië

De Verenigde Staten hebben 2 miljoen doseringen van het omstreden malariamedicijn hydroxychloroquine geleverd aan Brazilië. Trump vermoedt dat het medicijn kan beschermen tegen het coronavirus en zegt het middel zelf preventief te slikken. Gezondheidsorganisaties, waaronder de WHO, twijfelen echter sterk aan de veiligheid van het middel. Een onderzoek van de WHO werd gestaakt om deze redenen.



Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro zegt een krat van het middel te bewaren, mocht zijn 93-jarige moeder ziek worden. In een gezamenlijke verklaring zeggen de VS en Brazilië solidair met elkaar te zijn. Het middel moet ingezet worden bij zorgpersoneel.



Brazilië passeerde maandag de 500.000 bevestigde besmettingen en staat daarmee op de tweede plaats wereldwijd na de VS.