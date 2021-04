VS grijpen in bij vaccinfabriek na verspilling miljoenen doses

De Amerikaanse overheid heeft ingegrepen bij een vaccinfabrikant in Baltimore waar eerder 15 miljoen doses van het Johnson & Johnson-vaccin moesten worden weggegooid na fouten tijdens het productieproces, meldt The New York Times. Farmaceut Johnson & Johnson krijgt de touwtjes in handen en in de fabriek mogen geen vaccins meer van AstraZeneca worden geproduceerd.



De ingreep is gedaan om toekomstige fouten te voorkomen, melden twee hoge federale gezondheidsfunctionarissen. In de fabriek werden vaccins voor zowel AstraZeneca als Johnson & Johnson gemaakt. Onlangs werd bekend dat het bedrijf de ingrediënten van de twee verschillende anti-coronamiddelen per ongeluk door elkaar haalde waardoor 15 miljoen doses moesten worden vernietigd.



Als gevolg van de productiefout is de distributie van de Johnson & Johnson-vaccins in de Verenigde Staten nu aanzienlijk vertraagd. Het incident is buitengewoon pijnlijk voor de farmaceut. Gehoopt werd dat het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan één prik volstaat, het vaccinatieprogramma in de VS aanzienlijk zou gaan versnellen.