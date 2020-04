VS gaat Britten en Canadezen van cruiseschip Zaandam evacueren

De Verenigde Staten gaan Britse en Canadese passagiers op het cruiseschip Zaandam van de Holland America Line (HAL) evacueren. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er medische teams aan boord van het schip worden gelaten die de Britten en Canadezen zullen overdragen aan de autoriteiten. Aan boord van de Zaandam, die voor de kust van de Amerikaanse staat Florida ligt, waren ook twintig Nederlanders. Een deel van de passagiers is inmiddels overgebracht naar een ander schip. Trump heeft niet gezegd of ook zij zullen worden geëvacueerd.



Op het cruiseschip zijn vorige week vier mensen overleden, onder wie één Nederlander. Ook zijn er minstens acht passagiers besmet met het coronavirus en hebben tientallen anderen zich gemeld met symptomen van het virus. Meerdere havens hebben de Zaandam de toegang geweigerd. Het schip is momenteel in afwachting of het zal worden toegelaten tot de haven van Fort Lauderdale in Florida.