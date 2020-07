VS bereikt nieuw dagrecord besmettingen van 70.000

Australische deelstaat Victoria meldt dagrecord in nieuwe infecties

Opnieuw wordt er vrijdag een dagrecord in nieuwe besmettingen gemeld, dit maal in de Australische deelstaat Victoria. De staat meldt 428 nieuwe besmettingen, terwijl het eerdere record 317 was.



Victoria is de op één na dichtstbevolkte deelstaat van Australië, waar sinds een week het virus opnieuw is uitgebroken. De 4,9 miljoen inwoners van de hoofdstad van de staat, Melbourne, mogen alleen nog naar buiten voor essentiële zaken.