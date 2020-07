Corona lijkt geen invloed te hebben op hoeveelheid faillissementen

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in de eerste helft van dit jaar gelijk gebleven vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.



Ruim zestienhonderd bedrijven gingen in het eerste half jaar over de kop. In de maand juni werden volgens het CBS minder faillissementen geturfd dan in mei. In de afgelopen maand ging het om 264 bedrijven en instellingen.