Vorige week 400 meer mensen overleden dan normaal

Bijna vijfduizend boetes voor niet dragen mondkapje in ov

Boa's hebben sinds het ingaan van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni 4.859 boetes uitgedeeld aan mensen die geen mondkapje droegen in de bus, metro, trein of tram. Daarnaast bekeurden boa's tussen 23 maart en eind november 8.594 mensen voor het overtreden van de coronaregels, meldt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond vanavond aan NU.nl.



Cijfers van na 1 december, toen de algehele mondkapjesplicht in Nederland van kracht werd, zijn nog niet bekend, maar volgens Kuin zullen dit er "niet veel zijn".



De politie meldde eerder deze week dat het in de eerste week van december 510 mensen had beboet, omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden, van wie 65 voor het niet naleven van de mondkapjesplicht. Daarnaast beëindigden agenten 32 illegale feesten in dezelfde periode.