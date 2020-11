WHO in gesprek met Rusland over Spoetnik V-vaccin

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert gesprekken met het Russische gezondheidsinstituut in Moskou dat het Spoetnik V-vaccin ontwikkelt. Inzet van de gesprekken is de mogelijkheid om het vaccin in noodsituaties in te zetten, schrijft Reuters.



Mocht het vaccin aan de criteria van de WHO voldoen, dan zouden de gezondheidsexperts het middel aanbevelen aan alle lidstaten die zich bij het vaccinatieprogramma van de WHO hebben aangesloten. Ook zou de WHO dan de onderzoeksdata delen van het vaccin, die tot dusver vrijwel alleen in het bezit zijn van Rusland.



Rusland claimt dat het Spoetnik V-vaccin een effectiviteit heeft van 92 procent. Analisten zeiden gisteren in gesprek met Reuters dat zij vermoeden dat de bewering gemaakt is onder grote politieke druk, gezien daags daarvoor Pfizer aankondigde dat hun middel 90 procent effectief was.