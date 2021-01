Voor vijfde dag op rij meer dan 50.000 positieve tests in het VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn in de afgelopen 24 uur 57.725 nieuwe coronagevallen vastgesteld, meldt de Britse gezondheidsautoriteit. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 50.000 ligt.



Ook werden er 445 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, tegenover 613 op vrijdag.



In het VK is een nieuwe coronavariant vastgesteld, die veel besmettelijker lijkt te zijn dan het oorspronkelijke virus. Vandaag meldde BBC News dat uit nieuw onderzoek blijkt dat die nieuwe variant inderdaad veel sneller om zich heen kan grijpen. Of het aantal positieve tests in het land daarom zo hard toeneemt, is echter nog niet met zekerheid te zeggen.