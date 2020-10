Nul nieuwe besmettingen in Melbourne, eerste keer sinds juni

De Australische stad Melbourne meldt maandag voor het eerst sinds juni nul positieve tests. De deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is, telt de meeste coronabesmettingen van heel Australië.



Melbourne is dan ook onder een strenge lockdown sinds begin augustus en afgelopen weekend werd nog besloten versoepelingen uit te stellen. Dit omdat in een voorstad van Melbourne nieuwe besmettingen opdoken.



Ruim 15.000 mensen in en om de voorstad zijn getest en alle resultaten blijken negatief. Inwoners van Melbourne hopen dat er hierdoor eindelijk een versoepeling van de lockdown in zicht is.