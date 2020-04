Voor het eerst geen nieuwe sterfgevallen in China

Voorverkiezingen Amerikaanse staat Wisconsin gaan door in stemhokje

De rechter heeft bepaald dat de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Wisconsin niet worden uitgesteld en gewoon plaatsvinden in het stemhokje dinsdag. De Democratische gouverneur Tony Evers pleitte ervoor de verkiezingen uit te stellen tot juni vanwege de coronacrisis. Omdat veel mensen thuis blijven, is er een tekort aan personeel voor de stembureaus. Het leger zal daarom worden ingezet om de presidentiële voorverkiezingen door te laten gaan.