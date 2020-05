Hongarije versoepelt coronamaatregelen in Boedapest vanaf maandag

De coronamaatregelen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest worden vanaf maandag versoepeld. Begin deze maand gebeurde dat al in de rest van het land: winkels en restaurants mochten weer open. Nu laat de Hongaarse president Victor Orban in een Facebook-video weten dat de uitbraak in Boedapest ook genoeg onder controle is.



Veruit de meeste zaken, parken en plekken zoals dierentuinen en zwembaden mogen weer open. Maskers moeten gedragen worden in winkels en in het openbaar vervoer. Scholen blijven echter nog in het hele land dicht, in elk geval tot eind mei.



Het Centraal-Europese land telt een bevolking van 10 miljoen mensen en er gold sinds maart in een landelijke lockdown. Die lijkt te gaan leiden tot een serieuze economische krimp van 4 procent. Volgens lokale autoriteiten zijn er 448 mensen door het virus omgekomen in Hongarije en 3.473 patiënten positief getest; 1.655 van hen woonden in Boedapest.