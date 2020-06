Voor derde dag op rij lichte stijging coronapatiënten op ic

Het aantal vluchten van en naar Schiphol is weer aan het toenemen. Begin mei vertrokken nog 150 vluchten per dag vanaf de luchthaven, eind mei steeg dit naar ruim 200. En dit aantal neemt nog verder toe: eind juni voorziet Schiphol een verdere toename naar 350 vluchten per dag, maakt de luchthaven maandag bekend in de maandelijkse vervoerscijfers.Ter vergelijking: vorig jaar ging het in dezelfde periode nog om rond de vijftienhonderd vluchten per dag.Ook het aantal passagiers neemt langzaam weer toe. "De verwachting is dat het aantal reizigers de komende weken oploopt naar 30.000 tot 40.000 per dag", zegt Schiphol.