Dagoverzicht coronanieuws: vrijdag 20 maart



In Nederland:

- Koning Willem-Alexander heeft vanavond het Nederlandse volk toegesproken in een tv-speech. Daarin benadrukte hij het belang van saamhorigheid: "Het coronavirus is niet te stoppen, het eenzaamheidsvirus wel", zei hij. Bekijk hier zijn volledige toespraak terug.



- Momenteel liggen er 281 mensen met het coronavirus op de intensive cares verspreid door Nederland. Donderdag lagen er nog 210 mensen op de ic. Landelijk zijn er circa 1150 ic-bedden, maar de ziekenhuizen zijn aan het opschalen. Meer dan dertig patiënten zijn al verplaatst naar ziekenhuizen waar het momenteel nog niet zo druk is.



- Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang terug voor de periode 16 maart tot en met 6 april, dat is de periode waarin de kinderopvang in principe dicht is. Ook ouders met vitale beroepen, die hun kinderen nog wel mogen brengen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort.



- In zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad vertelt de minister-president dat hij nog steeds mensen ziet die zich niet houden aan de maatregelen die verdere verspreiding van het coronavirus moeten beperken.



- PvdA'er Martin van Rijn is de nieuwe minister voor Medische Zorg. Hij neemt daarmee de gehele portefeuille van de gisteren opgestapte Bruno Bruins over, met uitzondering van het coronadossier. Dat heeft Volksgezondheid-minister Hugo de Jonge gisteren al overgenomen.



- Sinds donderdag zijn er in Nederland zeker dertig mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn 534 personen positief op het virus getest, waardoor het totale aantal bevestigde besmettingen in Nederland nu op 2.994 ligt.



- 183 radiostations in Europa hebben om 8.45 uur vanochtend het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry and the Pacemakers gedraaid. Het idee kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die tijdens de coronacrisis nadruk wil leggen op saamhorigheid.



- Filialen van Albert Heijn en sommige Jumbo's hanteren voortaan speciale 'ouderenuurtjes', zodat mensen op leeftijd in alle rust hun boodschappen kunnen doen. Belangenverengingen reageerden echter wisselend op dat goedbedoelde concept.



Buiten Nederland:



- De baas van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richtte zich in een persconferentie vandaag tot jongeren. Hoewel die meestal slechts milde klachten krijgen als ze besmet raken, moeten ook zij het virus en de maatregelen serieus nemen, benadrukte hij. "Zelfs als je geen symptomen hebt, kunnen jouw keuzes het verschil maken tussen leven en dood voor anderen."



- Italië meldde opnieuw een recordaantal doden: 627 op één dag. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen is vrijdag met 5.986 gestegen naar 47.021. Van deze groep zijn 5.129 mensen genezen verklaard en liggen er 2.655 op de intensive care.



- Richard Burr, de Republikeinse senator voor North Carolina en tevens voorzitter van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat, wist drie weken geleden al dat de Verenigde Staten hard getroffen zouden worden door het coronavirus. In het openbaar bleef hij de ontkennende strategie van Donald Trump volgen, terwijl hij ondertussen voor miljoenen dollars aan aandelen verkocht. Drie andere senatoren deden dit ook.



Tot slot nog even dit: ten tijde van de coronaviruspandemie domineert slecht nieuws nog vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er soms ook positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maakten wij gisteravond laat een overzicht.