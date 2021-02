Vondelpark vanaf donderdag beperkt open vanwege drukte

Effectiviteit Pfizer-vaccin ook buiten proefomgeving aangetoond

De effectiviteit van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech is behalve in proeven nu ook daarbuiten aangetoond. De eerste studie waarin is nagegaan welk effect de vaccins hebben gehad bij mensen wijst uit dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is.



Tot dusver waren de data over de effectiviteit van de coronavaccins afkomstig uit gecontroleerde proefomgevingen, waardoor er nog een zekere mate van onzekerheid was over hoe de effectiviteit zou uitpakken in de dagelijkse werkelijkheid met alle extra variabelen van dien.



Het recentste onderzoek is uitgevoerd in Israël, waar de coronavaccinatiecampagne ongeveer twee maanden onderweg is. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het toedienen van twee doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech het aantal symptomatische besmettingen met 94 procent doet dalen in alle leeftijdsgroepen in vergelijking met de algemene populatie die geen vaccin heeft gekregen.



Uit de studie onder 1,2 miljoen mensen kwam ook dat één dosis na twee weken het aantal gevallen al met 57 procent doet afnemen. De conclusies van de veldstudie liggen erg dichtbij de bevindingen van de proeven, die eind vorig jaar een effectiviteit van 95 procent uitwezen bij twee doses.