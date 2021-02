België versoepelt voorlopig nog niet vanwege stijgende cijfers

Het Belgische Overlegcomité heeft besloten voorlopig geen versoepelingen door te voeren in verband met de opnieuw stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. "Als het stormt kun je niet opstijgen", zei premier Alexander De Croo na afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België. Over een week bekijkt het comité of er wel wat mogelijk is.



"Dit is een koude douche", erkende de premier. Er was aanvankelijk sprake van een grotere 'buitenbubbel' (zodat mensen met acht in plaats van vier in de buitenlucht mogen samenkomen), beperkt contactonderwijs voor studenten en een vervroegd einde van het reisverbod. Maar het Overlegcomité neemt "een time-out van een week. We moeten geen roekeloze en ondoordachte dingen doen die alles wat we hebben bereikt te grabbel gooien."



De Croo wees erop dat de coronacijfers na wekenlang op een 'plateau' te zijn geweest nu in het hele land weer toenemen. Vooral de besmettelijkere nieuwe varianten stemmen tot zorg, zei hij. Positief is wel dat in de woonzorgcentra waar gevaccineerd is er een duidelijke dalende tendens van alle coronacijfers is.