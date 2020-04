Blijven we door het mooie weer wel binnen?

Nederland ontwaakt vanochtend aan de start van een zonnig weekend. Vandaag wordt het maximaal tussen de 12 en 15 graden, morgen zelfs 17 tot 20 graden. Door het mooie weer is het zeer de vraag of mensen wel zoveel mogelijk binnenblijven, of toch massaal de stranden, parken en bossen opzoeken.



De meeste Veiligheidregio's hebben geen maatregelen genomen, maar vertrouwen erop dat burgers zich aan de regels houden. Wel zijn in de regio Haaglanden de parkeerterreinen bij de stranden dicht wordt morgen de toegang tot Amsterdamse parken beperkt. Ook geldt er dan een vaarverbod voor de grachten in de binnenstad.