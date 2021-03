WHO verwacht volgende week rapport over oorsprong coronavirus

De gezondheidsorganisatie WHO verwacht dat het rapport over het ontstaan van het coronavirus volgende week wordt gepubliceerd. Het onderzoeksverslag zou eigenlijk begin deze week al openbaar worden gemaakt, maar dat is met minimaal een week uitgesteld.



Voor het onderzoek gingen deskundigen naar het Chinese Wuhan om uit te zoeken hoe het virus is ontstaan. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans was daar ook bij. Aan het eind van het veldonderzoek in China werd al een persconferentie gehouden. Daar werd door een Chinese onderzoeker gezegd dat het virus verscheidene bronnen kon hebben, maar dat het waarschijnlijk afkomstig is van dieren.



Wetenschappers die niet aanwezig waren in Wuhan, hebben kritiek geuit op het onderzoek, omdat er alleen gewerkt zou zijn met data die door de Chinese overheid zijn vrijgegeven en dus niet onafhankelijk zijn.