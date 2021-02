Omstreden coronamedicijn remdesivir levert farmaceut 1,9 miljard op

Farmaceut Gilead heeft in de laatste drie maanden van 2020 ruim een kwart meer omzet behaald dankzij hun coronamedicijn remdesivir. In totaal leverde de virusremmer ruim 1,9 miljard dollar (bijna 1,6 miljard euro) aan opbrengsten op in het vierde kwartaal. Die stijging kwam ondanks het advies van de gezondheidsorganisatie WHO om geen gebruik meer te maken van remdesivir bij de behandeling van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn beland.



Remdesivir was een van de eerste geneesmiddelen die in de Verenigde Staten via een spoedprocedure werd goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het wordt onder andere toegediend aan ernstig zieke patiënten met ademhalingsproblemen. De voormalige president Donald Trump van de VS kreeg ook remdesivir toegediend na zijn besmetting met het coronavirus.



De WHO bracht tegen het einde van november een negatief advies over remdesivir uit. Een groep van internationale experts zei geen bewijs te hebben gevonden dat het middel de overlevings- of genezingskansen van COVID-19-patiënten vergroot.



Ondanks dit oordeel wordt het middel nog veel gebruikt. Volgens Gilead krijgt op dit moment de helft van alle coronapatiënten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden opgenomen remdesivir, zo staat in de kwartaalupdate van het bedrijf. Tegelijkertijd is het volgens het bedrijf erg onzeker hoe de verkopen van het middel zich in 2021 zullen ontwikkelen, dus doet de beursgenoteerde farmaceut daar geen uitspraken over.