'Hopelijk volgende week duidelijkheid over Pfizer-vaccin voor ouderen'

Coronaminister Hugo de Jonge hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over het toedienen van het Pfizer-vaccin aan thuiswonenende ouderen. De eerste levering van het Pfizer-vaccin is vooralsnog alleen bedoeld voor personeel in verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen en de thuiszorg, maar de Gezondheidsraad adviseerde het kabinet om daarnaast ook (thuiswonende) ouderen alvast in te enten. Bij hen is de kans op ziekenhuisopname na besmetting namelijk relatief heel groot.



Het kabinet wil dat advies graag opvolgen, maar dat is wel "heel ingewikkeld", aldus De Jonge. "Niet alleen vanwege de temperatuur (het vaccin is buiten -70°C-vriezers maar beperkt houdbaar, red) maar ook vanwege het feit dat de leveringen van duizend stuks niet in kleinere leveringen kunt herverpakken."



Het kabinet is nu in overleg met andere partijen om te kijken wat er toch mogelijk is. "Daar hoop ik begin volgende week nadere mededelingen over te doen."