Grand Prix in Zandvoort uitgesteld

In een onvermijdelijke maar voor de betrokken partijen toch teleurstellende beslissing is de Formule 1-race in Zandvoort uitgesteld. Deze zou eigenlijk in mei moeten plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus kan dit niet doorgaan. De Formule 1 racete in 1985 voor het laatst in Nederland.