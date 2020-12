In sommige steden drukte bij winkels na nieuws naderende lockdown

In meerdere steden lijkt het maandagmiddag drukker in winkels te zijn dan normaal het geval is. In onder meer Den Haag, Amersfoort, Zwolle, Rotterdam en Utrecht staan er rijen voor winkels en bij kassa's. Mensen lijken nog snel hun slag te willen slaan voordat premier Mark Rutte maandag de grote lockdown aankondigt.



In Utrecht staan er lange rijen bij de GAMMA. In Den Haag staan er onder meer lange rijen bij de Uniqlo en de Primark, twee winkels die geen online verkoop doen. In Rotterdam staan bij de Bijenkorf langere rijen dan normaal.



Winkels waar het ook druk is, zijn de coffeeshops in onder meer Utrecht en Den Haag, bij de Gall & Gall (in onder meer Den Haag en Amersfoort) en bij diverse Rituals-vestigingen. Veel winkels hebben aan hun klanten laten weten maandagavond langer open te blijven vanwege de aankomende lockdown.