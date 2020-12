Recordaantal besmettingen in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn de afgelopen 24 uur 1.097 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Nog niet eerder is in het land het dagelijkse aantal zo hoog geweest. Een deel van de nieuwe besmettingen komt door een virusuitbraak in een gevangenis in de hoofdstad Seoul waarbij 185 mensen besmet zijn geraakt.



Het is de vijfde dag dat er meer dan 1.000 besmettingen per dag zijn. Door de recente besmettingshaarden wordt in het land gevreesd dat er te weinig ziekenhuisbedden zijn.



Het land is dankzij een agressief testbeleid in het begin van de pandemie internationaal een voorbeeld geweest. Twewijl andere landen in lockdown gingen, wist Zuid-Korea het aantal besmettingen in toom te houden.



In totaal zijn in Zuid-Korea (ruim 51 miljoen inwoners) tot nu toe bij bijna 50.000 mensen COVID-19 geconstateerd. 647 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.