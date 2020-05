Voor het eerst in negen dagen weer besmetting in Vietnam

Hoewel Vietnam tot nu toe behoorlijk coronavrij is gebleven, registreerde het land vandaag voor het eerst in negen dagen weer een nieuwe besmetting. Dat brengt de teller op 271 infecties, aldus de lokale autoriteiten. De besmette persoon is een Britse olie-expert die direct na aankomst in Vietnam in quarantaine is geplaatst.



Het land heeft in totaal al 261.000 mensen getest, waarvan verreweg de meesten dus negatief. 30.500 mensen moesten uit voorzorg in quarantaine.