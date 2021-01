VK verplicht quarantaine voor reizigers uit buitenland

Drukte uitvaartcentra tijdens tweede golf over het land verspreid

Uitvaartcentra kampen in januari met veel drukte en zien dat die drukte bovendien meer landelijk verspreid is dan tijdens de eerste coronagolf . Begrafenisonderneming DELA heeft sinds half december al vijftien koelcontainers moeten plaatsen op locaties waar geen ruimte meer was om lichamen te koelen.



Een woordvoerder zegt dat de drukte nu niet alleen geldt voor locaties in het zuiden van het land. "Het is nu bijna overal drukker en daarmee anders dan tijdens de eerste coronagolf." Ook uitvaartondernemingen Monuta en Yarden, met locaties in het hele land, draaien overuren. "We zien een hoge sterfte en zitten behoorlijk vol", zegt een woordvoerder van Monuta. Het bedrijf zegt nog geen extra koelcontainers te hebben geplaatst, net als Yarden.



"Voorlopig is onze koelcapaciteit voldoende", geeft een woordvoerder van Yarden aan. "Maar we zijn alert op de Britse variant van het coronavirus. Daarvoor staan we in overleg met DELA en Monuta."



Locatiemanager Charles Meiling van DELA legt uit dat het in januari altijd drukker is in de uitvaartbranche. Dat komt omdat in de wintermaanden en griepseizoenen meer mensen overlijden. "In de maand januari wordt normaal gesproken 100 procent van de koelruimte gebruikt. Door het bijplaatsen van een koelunit is er extra ruimte, die ook hard nodig is nu er meer mensen overlijden door de coronapandemie."