Miljoen mensen gevaccineerd in Verenigde Staten

Meer dan één miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben het coronavaccin toegediend gekregen. Het zwaar door het coronavirus getroffen land, met de meeste coronadoden en besmettingen ter wereld, zou nu ook met het aantal vaccinaties vooroplopen in de wereld.



Sinds het eerste vaccin tien dagen geleden werd toegelaten, zijn 1.008.025 doses toegediend, meldt het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie CDC. Onder anderen honderdduizenden medewerkers in de zorg zijn gevaccineerd.



In China zouden inmiddels ruim 650.000 mensen zijn ingeënt, maar omdat de autoriteiten daar niet regelmatig nieuwe cijfers geven kan het aantal hoger liggen. In Rusland kregen tot nu toe 440.000 personen een vaccin toegediend.