VK stapje dichter bij heropening: winkels gaan weer open

In het Verenigd Koninkrijk gaan maandag de winkels, kappers, sportscholen en biertuinen weer open. Volgens de Britse premier Boris Johnson is het een "enorme stap" richting vrijheid van de beperkingen van de COVID-19 pandemie.



Begin januari ging het Verenigd Koninkrijk voor de derde keer in lockdown vanwege de Britse variant van het coronavirus. Honderdduizenden ondernemingen moesten hun deuren sluiten. Dankzij een effectieve vaccinatiecampagne kunnen de maatregelen in het land nu stap voor stap versoepeld worden. Meer dan de helft van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk heeft een eerste dosis van het coronavaccin gekregen.