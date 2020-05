Door de coronacrisis is het momenteel veel rustiger in de winkelstraten. Hoewel de binnensteden in Nederland vorige week gemiddeld nog 70,7 procent minder druk waren dan een jaar geleden, groeit het aantal mensen in winkelstraten in grote steden wel sneller dan in kleinere plaatsen, meldt retailadviesbureau RMC.RMC houdt de drukte in Belgische en Nederlandse winkelstraten bij door geanonimiseerd wifisignalen te tellen. Hieruit bleek dat het er vorige week gemiddeld 7,2 procent drukker was dan in de week ervoor. Per dag was overigens wel verschil te zien. Zo was het zowel op Koningsdag als op 1 mei 1,2 procent minder druk een week eerder.Het valt op dat de winkelstraten in grote steden aan het begin van de coronacrisis relatief de meeste bezoekers verloren, terwijl daar de afgelopen week juist de grootste relatieve en absolute toename van de drukte te zien was.