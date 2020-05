VK meldt meeste sterfgevallen in heel Europa

Meer dan 32.000 personen zijn in het Verenigd Koninkrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat aantal is groter dan het officiele dodental van Italië, dat lange tijd het Europese epicentrum van de virusuitbraak was. In Italië zijn volgens de laatste update 29.079 sterfgevallen bekend.



Een belangrijk verschil tussen de twee landen is dat de Britten niet alleen de overlijdens van bevestigde coronapatiënten melden, maar ook die van personen bij wie er ernstige vermoedens van besmetting zijn. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer coronapatiënten overleden dan in het Verenigd Koninkrijk. De teller staat daar op 68.869.