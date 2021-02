Viruswaarheid in cassatie in avondklokzaak

Ministers praten met burgemeesters over versoepeling maatregelen

Demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) gaan maandag met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten over een versoepeling van de coronamaatregelen. De door de horeca vurig gewenste heropening van de terrassen komt aan de orde, net als de routekaart die het kabinet wil volgen voor het schrappen van maatregelen als de besmettingscijfers daar ruimte voor bieden. De ministers geven ook alvast een voorzet voor de nieuwe persconferentie over het coronabeleid die een week later plaatsheeft, aldus een woordvoerder van het beraad.



Het kabinet presenteerde begin deze maand een 'coronaroutekaart' waarop is te zien bij welke aantallen ziekenhuisopnames en besmettingen versoepelingen mogelijk zijn. Het Veiligheidsberaad was het op punten niet eens met die routekaart, vooral omdat er naar de mening van de burgemeesters tussen 'open' en 'dicht' tussenwegen mogelijk zijn. Zij hebben hun ideeën en hun mening over de handhaving ervan aan het kabinet doorgegeven.