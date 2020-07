Trump cancelt Republikeinse conventie in Florida

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij niet langer in augustus de Republikeinse conventie wil houden in Florida. Op die bijeenkomst zou hij officieel de kandidatuur voor zijn partij accepteren voor de presidentsverkiezingen in november.



De reden is de grote uitbraak van het coronavirus in Florida. De conventie zou oorspronkelijk worden gehouden in Charlotte in de staat North Carolina, maar de gouverneur hield een grote bijeenkomst tegen. De conventie werd vervolgens verplaatst naar Jacksonville in Florida.



De gedelegeerden van de Republikeinse partij zullen vanaf 24 augustus vier dagen bij elkaar komen in Charlotte, de plek waar de conventie oorspronkelijk gehouden zou worden. Daar zullen ze Trump aanwijzen om het in november op te nemen tegen de beoogd Democratische presidentskandidaat Joe Biden



Trump zal een acceptatiespeech houden tijdens de conventie, maar hij wilde niet zeggen in welke vorm dat zal zijn.