Vier horecagelegenheden Rotterdam gesloten

Het belangrijkste coronanieuws van de dag:



Binnenland:

- In totaal zijn er in de afgelopen 24 uur 366 nieuwe coronabesmettingen in Nederland geconstateerd. Dat blijkt uit het 'coronadashboard' dat de Rijksoverheid dagelijks bijwerkt. Een dag eerder werden er nog 431 nieuwe coronabesmettingen in Nederland gemeld.

- Werknemers van slachterij Van Rooi Meat in Helmond hebben gewerkt terwijl sommigen van hen klachten hadden die passen bij een besmetting met het coronavirus. Dat vertelden ze zondag aan de NOS.

- De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zondag vier horecazaken per direct gesloten. In de horecagelegenheden zouden de coronamaatregelen niet goed genoeg worden gehandhaafd. De zaken blijven in ieder geval twee weken gesloten.



Buitenland:

- In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 58.947 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Het totale aantal besmettingen in de VS staat nu op 4.601.526.

- Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag het reisadvies voor Sint-Maarten aangepast. Dit vanwege een grote stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Het ministerie raadt mensen aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Sint-Maarten af te reizen.

- In Latijns-Amerika zijn sinds het begin van de COVID-19-uitbraak meer dan 200.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Vooral Brazilië (95.563), Mexico (47.472) en Peru (19.021) zijn zwaar getroffen.