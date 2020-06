In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 382 nieuwe overlijdensgevallen geregistreerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins University in Baltimore. Het is het laagste aantal doden sinds de piek van het coronavirus in de VS halverwege april. In totaal zijn er tot nu toe 115.729 sterfgevallen bekend in het land.Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten vertoont de afgelopen dagen in veel staten wel een scherpe stijging. Gezondheidsexperts schrijven de stijging toe aan bijeenkomsten tijdens Memorial Day eind mei en zijn bang dat de grootschalige protesten in het land voor een nog grotere toename zullen zorgen.