Johnson nog altijd op ic, 'hoop op spoedig herstel'

De Britse premier Boris Johnson (55) ligt nog op de ic vanwege zijn coronabesmetting, zo meldt minister voor Kabinetszaken Michael Gove dinsdagochtend. De premier krijgt zuurstof toegediend, maar ligt niet aan de beademing. "We hopen dat hij snel weer op de been is en dat is het enige waar we nu aan denken." Gove laat daarbij ook weten te bidden voor de familie van Johnson. In februari werd gemeld dat de vriendin van de premier in verwachting is.



Elke dag om 13.00 uur komt er voor journalisten een update over de toestand van de premier. Mocht er acuut iets veranderen, volgt een statement vanuit de overheid.