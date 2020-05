Verenigde Staten willen inreisverbod voor Brazilië

Vanaf 1 juni weer alcohol te koop in Zuid-Afrika

Slijterijen in Zuid-Afrika mogen vanaf 1 juni weer alcohol verkopen. Drank mag alleen in huiselijk sfeer worden genuttigd, niet in horecagelegenheden. Het totale verbod op alcoholconsumptie was door de Zuid-Afrikaanse overheid ingesteld in de hoop dat mensen zich beter zouden houden aan de coronamaatregelen.