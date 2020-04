'Verenigd Koninkrijk versoepelt mogelijk maatregelen'

De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar verwachting plannen aankondigen voor het versoepelen van de lockdown in het land, meldt de Britse krant The Telegraph . Veel wethouders drongen daarop al eerder aan. Zij vinden dat de maatregelen versoepelt moeten worden om de economie te helpen. Wat de versoepeling precies zou inhouden is nog niet bekend.Johnson is vanavond teruggekeerd naar zijn ambtswoning op Downing Street 10 en gaat morgen weer aan het werk. De premier droeg zijn taken eerder deze maand tijdelijk over aan de minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, omdat hij met het coronavirus werd opgenomen op de intensive care (ic).