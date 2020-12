Wereldwijd aantal coronapatiënten gaat voorbij 65 miljoen

Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is vrijdag de 65 miljoen gepasseerd. Dat cijfer is gebaseerd op de database van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins.



In totaal zijn nu 65.277.100 besmettingen en 1.507.323 sterfgevallen vastgesteld sinds het opduiken van het virus in China eind vorig jaar. Halverwege september passeerde het aantal besmettingen de 30 miljoen.



Met meer dan 19 miljoen besmettingen is Europa het gebied met de meeste infecties. Afgelopen week steeg het aantal daar met 1,7 miljoen, verspreid over 52 Europese landen.



In de Verenigde Staten zijn meer dan 14 miljoen besmettingen vastgesteld. Donderdag registreerde het land nog een recordaantal nieuwe besmettingen. In een etmaal werden meer dan 210.000 Amerikanen geïnfecteerd.