- De regering heeft zondag besloten alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland te sluiten. Ook horecagelegenheden en sportclubs moesten zondag om 18.00 uur de deuren sluiten, evenals sauna's, seksclubs en coffeeshops. Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen, gelden tot en met 6 april.- Kinderen van ouders met beroepen in de zogehetenworden nog wel opgevangen op scholen en kinderopvanglocaties. De ouders in kwestie kunnen hun kinderen in ieder geval maandag en dinsdag afleveren bij de opvang zoals ze gewend zijn.- Het kabinet adviseert Nederlanders ook om in het openbaar te allen tijdetot elkaar te bewaren.- Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) benadrukte dat hetvan boodschappen nog steeds niet nodig is. "Er is genoeg voor iedereen."- Hetals gevolg van het coronavirus in Nederland is. Sinds zaterdag zijn acht besmette personen overleden. Er werden 176 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarmee het totale aantal bevestigde besmettingen op 1.135 kwam. Belangrijk: lang niet iedereen wordt getest en het RIVM meldt alleen de bevestigde infecties.- GGD-directeur Sjaak de Gouw schat op basis van wiskundige modellen dat ongeveer zesduizend personen in ons land het virus hebben of hebben gehad.- Hetdodental als gevolg van het COVID-19-virus nam van zaterdag op zondag met 152 toe naar 288. Spanje heeft zondag de noodtoestand uitgeroepen. Die zal zeker vijftien dagen van kracht zijn. Spanjaarden mogen nu alleen de deur uit om te werken, eten of medicijnen te kopen, medische hulp te zoeken, kinderen of ouderen bij te staan of naar de bank te gaan. Overtreding wordt bestraft met forse boetes.- Inzijn van zaterdag op zondag 36 mensen overleden, wat het totale dodental door het coronavirus op 127 brengt. De Franse regering legt het trein- en vliegverkeer tussen Franse steden aan banden. Alle skiresorts in het land sloten op zondag de deuren. De(video) gingen wel door. Uit lokale peilingen bleek dat de opkomst met 44 tot 46 procent historisch laag was. Bij de vorige verkiezingen was dat 63 procent.- Dewillen een Duits bedrijf dat werkt aan een COVID-19-vaccin, melden Duitse media. Zo moet een exclusief gebruiksrecht worden veiliggesteld. De Duitse regering wil de overname voorkomen. In de VS zijn tot nu toe 62 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus en in Duitsland 11.- Nederlanders mogenniet meer in, tenzij ze een ikamet (een type verblijfsvergunning) hebben. Houders van een verblijfsvergunning hebben nog tot zondag middernacht de tijd om naar Turkije af te reizen.- Inoverleed van zaterdag op zondag niemand aan het coronavirus, het dodental bleef op vier staan. In hetoverleden veertien mensen, waarmee het totale dodental steeg naar 35.sluit vanaf maandag 8.00 uur de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg en Zwitserland. Goederenvervoer gaat gewoon door en forenzen mogen blijven oversteken, maar voor mensen zonder geldige (werkgerelateerde) reden gaan de slagbomen dicht.