Mogelijk 10 miljoen extra kindhuwelijken door corona

UNICEF vreest dat de impact die het coronavirus heeft op meisjes in sommige landen kan uitmonden in 10 miljoen extra kindhuwelijken in dit decennium, meldt de kinderwelzijnsorganisatie van de Verenigde Naties op basis van een nieuwe analyse die maandag is bekendgemaakt.



"Covid-19 heeft de toch al moeilijke situatie voor miljoenen meisjes nog erger gemaakt", aldus UNICEF-directeur Henrietta Fore. "Gesloten scholen, afgesloten zijn van vrienden en ondersteunende netwerken, en toenemende armoede hebben olie op het vuur gegooid van een brand die de wereld toch al met veel moeite probeerde te blussen."



Deze trend zou een serieuze achteruitgang betekenen ten opzicht van de winst die de afgelopen jaren op het gebied van kindhuwelijken is geboekt. Volgens de studie is het aandeel vrouwen dat als kind getrouwd is de afgelopen tien jaar met 15 procent afgenomen. Die vooruitgang "wordt nu bedreigd", aldus de studie.